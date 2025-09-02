رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، از کشف ۱۸ کیلوگرم ماده مخدر از نوع گل و بازداشت قاچاقچی سابقه دار در محله شهرزیبا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، باباپور گفت:به دنبال این موضوع ماموران بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند و مخفیگاه وی را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه شب گذشته متهم را دستگیر و در بازرسی از اتاق خواب وی ۱۸ کیلوگرم ماد روانگردان گل کشف کردند.

سرهنگ باباپور ادامه داد:متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شد.