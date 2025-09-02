استمرار آموزش کودکان با توانمندسازی مربیان غنچههای هلال
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، از برگزاری دورههای تربیتمربی پایه ویژه کانونهای غنچههای هلال با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
وی افزود: این دورههای آموزشی با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارتهای مربیان کانونهای غنچههای هلال، به صورت منطقهای در پنج استان کشور برگزار میشود.
حسینی المدنی بیان کرد: کانونهای غنچههای هلال به عنوان اولین حلقه از زنجیره آموزشهای بشردوستانه، نقش اساسی در تربیت نسل آینده جامعه ایفا میکنند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: مربیان در این دورهها، با اصول کمکهای اولیه در حوادث، تکنیکهای جستوجو و نجات پایه، آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، طوفان و..)، مهارتهای داوطلبی، کار تیمی در شرایط بحران و روشهای آموزش کودکمحور مفاهیم امدادی به صورت تخصصی آشنا میشوند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای کانونهای غنچههای هلال در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری این دورهها گامی مهم در جهت استانداردسازی آموزشها و ارتقای کیفیت فعالیتهای این کانونها محسوب میشود.
حسینی المدنی در پایان از همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر در برگزاری این دورهها تقدیر کرد و گفت: ما مصمم هستیم با برنامهریزی منسجم، شاهد حضور هرچه پررنگتر کانونهای غنچههای هلال در عرصههای آموزشی و تربیتی باشیم.