معاون حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: در سال تحصیلی جدید ۱۵ شرکت آماده خدمات رسانی برای سرویس مدارس هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، حمید رضا حیدری پوری افزود: در هر شرکت صد خودرو برای سرویس مدارس دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: شرکت‌های حمل و نقل سرویس مدارس، والدین دانش آموزان و رانندگان می‌توانند برای نام نویسی به سامانه سپند مراجعه کنند.

معاون حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس افزود: والدین توجه داشته باشند که ظرفیت هر سرویس بستگی به کارت خودرو تعیین می‌شود.

حیدری پوری گفت: خودرو‌های سرویس مدارس دارای برچسب هستند که مشخصات کامل خودرو در آن درج شده است.

وی افزود: برای جابجایی دانش آموزان در خیابان‌های پر ترافیک شهر هشت دستگاه اتوبوس و ده ون و برای شهرک پیامبر اعظم نیز ۵ دستگاه اتوبوس جداگانه در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: نام نویسی در سامانه سپند تا ۲۹ شهریور ماه ادامه دارد.

خانواده‌ها در صورت بروز هرگونه مشکل با سرویس مدارس و شرکت‌ها می‌توانند با سامانه ۱۳۷ شهرداری بندرعباس تماس بگیرند.