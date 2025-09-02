پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، ۴۴۹ مؤسسه، بیش از ۴۸ هزار پارسا و ۳۷۳ مؤسسه نیز بیش از ۳۵ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما؛ وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانة ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آنها را درون‌دهی و شناسة ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهیِ داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، روی هم ۴۴۹ مؤسسه، بیش از ۴۸ هزار پارسا و ۳۷۳ مؤسسه، بیش از ۳۵ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.