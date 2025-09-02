نیاز به خون وفرآورده های خونی درگلستان
مدیر کل انتقال خون استان از هم استانی ها خواست برای تامین نیاز خونی بیماران خون اهدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،
مدیر کل انتقال خون گلستان گفت: با توجه به نیاز مبرم بیمارستانهای استان به خون، بهویژه برای رسیدگی به چهار هزار بیمار خاص و همچنین بیماران بستری در مراکز درمانی، از عموم مردم عزیز درخواست میشود با حضور در مراکز اهدای خون، یاریگر هموطنان خود باشند.
فاطمه محمدی افزود: در حال حاضر، تمام گروههای خونی با کمبود مواجه هستیم، اما نیاز به گروههای خونی O مثبت، A مثبت، O منفی وA منفی حیاتیتر است.
وی افزود: اهدای ۴۵۰ سیسی از خون، میتواند جان سه بیمار را نجات دهد.
محمدی از اهدا کنندگان خون خواست در زمان مراجعه به مراکز اهدای خون استان گلستان کارت ملی به همراه داشته باشند .