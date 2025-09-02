به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیر کل انتقال خون گلستان گفت: با توجه به نیاز مبرم بیمارستان‌های استان به خون، به‌ویژه برای رسیدگی به چهار هزار بیمار خاص و همچنین بیماران بستری در مراکز درمانی، از عموم مردم عزیز درخواست می‌شود با حضور در مراکز اهدای خون، یاری‌گر هم‌وطنان خود باشند. مدیر کل انتقال خون گلستان گفت:

فاطمه محمدی افزود: در حال حاضر، تمام گروه‌های خونی با کمبود مواجه هستیم، اما نیاز به گروه‌های خونی O مثبت، A مثبت، O منفی وA منفی حیاتی‌تر است.