به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیرضا مقدم امروز ۱۱شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اداره کل برگزارشد، افزود: در هفته دولت سال جاری ۱۲۳پروژه اجرای طرح هادی در استان افتتاح شد همچنین ۱۰۰۰واحد مسکونی روستایی نیز افتتاح شد.

او تصریح کرد: همچنین در این هفته ۳هزار جلد سند خانه مسکونی صادر شد و ۷۰۰قطعه زمین پس از الحاق به محدوده به روستاییان در سطح استان واگذار شد و در شهر‌های نقده، چایپاره و بوکان ۳۳۴قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن واگذار شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی خاطر نشان‌کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۳۹پروژه طرح هادی با اعتبار استانی ۱۵۱ میلیارد تومان و ۵۷ پروژه با اعتبارات ملی با ارزش ریالی ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای تهیه قیر رایگان جهت آسفالت ۳۸۰ روستا، ۲۲۸میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به تخصیص وام ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۵درصد برای مقام سازی مساکن روستایی گفت: طرح منظومه‌های روستایی با هدف توسعه اقتصادی وتولیدی روستا‌ها در استان و اشتراک گذاری با استان‌های همجوار، اجرا می‌شود که تاکنون در شهرستان باروق کلید خورده است.

مقدم افزود: طرح مسکن حمایتی در شهر‌ها برای خانه دار شدن خانواده‌های کم برخوردار اجرا می‌شود که در این طرح زمین، تسهیلات بانکی و مصالح به قیمت کارخانه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.