جریانات جنوبی از امروز سبب افزایش شرجی و رطوبت در آبادان و خرمشهر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار و گسترش جریانات جنوبی از اواخر وقت امروز تا روز شنبه است. که به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی (بویژه روز‌های پنجشنبه و جمعه) درمناطق جنوبی، مرکزی و بخش‌هایی از مناطق شمالی خواهد شد.

تغییرات دما طی امروز کاهش جزئی خواهد داشت و سپس تا روز جمعه تغییرات محسوسی مورد انتظار نیست. در ساعات بعد از ظهر روز جاری تاثیر گرد و خاک عراقی باعث کاهش دید در مناطق جنوب غربی خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اواخر امشب مواج است.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۵.۸ و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.