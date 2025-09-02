پخش زنده
سالن اجتماعات هزار نفری با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در آباده ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار آباده گفت: همزمان با صدمین سال خدمت شهرداری آباده، بزرگترین سالن اجتماعات این شهرستان با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع و ظرفیت هزار نفر ساخته میشود.
مهدی شاکر افزود: این طرح مجهز به ورودی VIP، کافهتریا، لابی مجلل، واحدهای پشتیبانی و پارکینگ عمومی که برای برگزاری رویدادها و گردهماییها مناسب است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.