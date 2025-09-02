به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا کمی ابری است، از تداوم هوای گرم و شرجی تا ظهر پنجشنبه در گیلان خبرداد.

وی همچنین با بیان اینکه از بعدازظهر پنجشنبه با ورودجریانات کم و بیش ناپایدار شمالی، شرایط برای افزایش ابر مهیا است افزود: این سامانه به طور متناوب تا اوایل هفته آینده در استان مستقر است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه در این مدت وزش باد و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها دور از انتظار نیست گفت: دمای هوا در این مدت ۲ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی افزود: دریای خزر امروز و فردا با ارتفاع ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا مناسب است.

محمد دادرس گفت: دمای هوا در رشت مرکز استان هم اکنون ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۳۵ درجه است.

وی همچنین افزود: در شبانه روز گذشته دیلمان با دمای ۱۱ درجه سلسیوس و لوشان با دمای ۳۷ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های استان بودند.