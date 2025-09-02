به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر جهاد کشاورزی کلاله گفت: امسال در این شهرستان، ۱۴۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت دانه آفتابگردان اختصاص یافت؛ که ۱۴۴۰ هکتار آن مربوط به دانه آجیلی و ۴۶ هکتار آن، مربوط به دانه روغنی است.

علی منصوری گفت: میانگین تولید دانه‌ آجیلی آفتابگردان ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و دانه روغنی حدود هزار کیلوگرم در هکتار برآورد شده‌ و پیش بینی می کنیم بیش از ۱۷۷۰ تن دانه آفتابگردان در این شهرستان تولید شود.

منصوری تصریح کرد: کشاورزان امسال محصول آجیلی را هر کیلوگرم متوسط ۸۰ هزار تومان و روغنی را با وجود قیمت تضمینی ۳۸ هزار تومان در هر کیلو گرم؛ در بازار بین هر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

پارسال در این شهرستان ۱۶۳۵ هکتار آفتاب‌گردان کشت شد.

