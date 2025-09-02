با کاهش سن زدگی، کیفیت محصول گندم در استان مرکزی روند افزایشی یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از کاهش میزان سنزدگی گندم از هفت دهم به چهار دهم درصد خبر داد و گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعرسانیهای به موقع توسط کارشناسان به کشاورزان و به تبع آن مبارزه به موقع، خوشبختانه افزایش کیفیت محصول گندم را شاهد هستیم.
برجی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت و باغبانی انجام میشود، افزود: مهمترین و استراتژیکترین محصول تولیدی استان، گندم است.
او افزود: سال جاری با توجه به میزان بسیار پایین بارندگی و پراکنش نامناسب در استان، یکی از عجیبترین سالها از نظر میزان بارندگی محسوب میشود اما با وجود این شرایط و به لطف همت و تلاش کشاورزان و اقداماتی که در زمینه کاشت، داشت و برداشت توسط جهاد کشاورزی روی داده، بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم در سال جاری تولید و تا کنون ۱۶۸ هزار تن گندم نان و ۶ هزار تن گندم بذری خریداری شده است.
برجی، میزان نیاز استان به گندم را نزدیک به ۱۵۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: نیاز استان به این محصول تامین شده است.