به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از کاهش میزان سن‌زدگی گندم از هفت دهم به چهار دهم درصد خبر داد و گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاع‌رسانی‌های به موقع توسط کارشناسان به کشاورزان و به تبع آن مبارزه به موقع، خوشبختانه افزایش کیفیت محصول گندم را شاهد هستیم.

برجی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت و باغبانی انجام می‌شود، افزود: مهمترین و استراتژیک‌ترین محصول تولیدی استان، گندم است.

او افزود: سال جاری با توجه به میزان بسیار پایین بارندگی و پراکنش نامناسب در استان، یکی از عجیب‌ترین سال‌ها از نظر میزان بارندگی محسوب می‌شود اما با وجود این شرایط و به لطف همت و تلاش کشاورزان و اقداماتی که در زمینه کاشت، داشت و برداشت توسط جهاد کشاورزی روی داده، بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم در سال جاری تولید و تا کنون ۱۶۸ هزار تن گندم نان و ۶ هزار تن گندم بذری خریداری شده است.

برجی، میزان نیاز استان به گندم را نزدیک به ۱۵۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: نیاز استان به این محصول تامین شده است.