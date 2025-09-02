جلسه رئیس و معاونان رسانه ملی با وزیر ورزش و جوانان و معاونانش در سازمان صدا و سیما برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز سه‌شنبه جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما با حضور رئیس رسانه ملی میهمانان ویژه‌ای داشت.

در این جلسه وزیر ورزش و جوانان و معاونانش دیداری را با رئیس رسانه ملی داشتند و از تلاش‌های رسانه ملی به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در راستای ایستادگی و مقاومت ملت ایران مقابل رژیم صهیونی تشکر کردند.





احمد دنیامالی در جلسه با رئیس رسانه ملی گفت: با مجموعه سازمان صدا و سیما ارتباطات بسیار خوبی را داریم، زیرا شما مخاطبان بسیار زیادی دارید، البته در حوزه جوانان نیز خواهان آن هستیم تا در قالب یک کارگروه نشست‌های همگرایی با سازمان صدا و سیما داشته باشیم تا بتوانیم مانند حوزه ورزش اقدامات موثری انجام دهیم.

وی افزود: مادر رقابت‌های المپیک و حتی قاره‌ای در بسیاری از رشته‌های ورزشی ظرفیت‌های امیدآفرین زیادی داریم، ما پس از انقلاب در کشورمان ورزشگاه‌های زیادی را ساخته‌ایم که رسانه ملی می‌تواند ا استفاده از ابزار‌هایی که دارد این ظرفیت‌ها را بیشتر از اینها به مردم معرفی کند و از همین از رسانه ملی درخواست داریم تا بیشتر از اینها کنار ما باشد.

وزیر ورزش افزود: وزارت ورزش تفاهم بسیار خوبی با رسانه ملی در موضوع حق پخش دارد و البته ما معتقدیم برخی از باشگاه‌های ما که وظیفه دارند منابع مالی ایشان را درست هزینه کنند وپ را در زمین سازمان صدا و سیما می‌اندازند در حالی که ما هم معتقدیم دولت و مجلس باید بودجه‌ای را برای موضوع حق پخش جداگانه در اختیار رسانه ملی قرار دهد.

وی ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهم در کشور حوزه ورزش است که بسیار امید آفرین است، وظیفه ما به عنوان دستگاه ورزش این است تا کمی‌ها و کاستی‌ها را برطرف کرده و ظرفیت‌های زیاد حوزه ورزش را با کمک رسانه ملی به مخاطبان ارائه کنیم، البته در حوزه فضای مجازی و با وجود سمن‌ها قهرمانان ورزشی که داریم می‌توانیم به کمک صدا و سیما بیاییم تا بتوانیم ارزش‌های امید آفرین را بیشتر نشان دهیم.

وی در پایین صحبت‌هایش گفت: رسانه ملی ما، یک مجموعه قوی، نترس و شجاع است و ما همیشه و مانند همه مردم قدردان زحمات دوستانمان در سازمان صدا و سیما بوده و هستیم.

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه شورای معاونان این سازمان با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان گفت: از وزیر ورزش و جوانان و معاونانش تشکر می‌کنم که در اولین جلسه شورای معاونین سازمان صدا و سیما و باید اشاره کنم که رسانه ملی بیشترین سهم را در بیان دستاورد‌های دولت و به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

وی افزود: رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نقش مهمی در وحدت و انسجام بین مردم مقابل دشمن ایفا کرد و حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به سازمان صدا و سیما سندی بود بر درماندگی دشمن مقابل جریان اطلاع رسانی مقاومت مردم ایران در برابر ظالمان، زیرا رسانه ملی در دوره‌های مختلف کار‌های بسیار بزرگی را برای کشور و جبهه مقاومت انجام داده بود.

رئیس رسانه ملی افزود: طبق آمار‌ها و بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سازمان صدا و سیما، نسل جوان با میانگین سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان کشور بسیار امیدوار‌تر شد به آینده‌ای که پیش رو دارد، و این یعنی اتحاد بین مردم و میل ایستادگی مقابل دشمن در بین نسلی که معروف به نسل z است، اگر بیشتر نسل ما‌ها نباشد قطعا کمتر از این هم نیست، نسل جدید در جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که یک منبع قدرت برای آینده ایران است.

رییس رسانه ملی درباره اهمیت و جایگاه ورزش نیز گفت: حوزه ورزش یکی از موتور‌های تولید امید در جامعه است، زیرا معتقدم ورزش در خیلی از مواقع جور برخی از بخش‌های ناتوان کشور را کشیده است، و باید به خاطر این امیدافرینی به وزیر ورزش و جامعه ورزشی تبریک گفت.

جبلی افزود: در دوره جدید سازمان صدا و سیما تلاش ما بر این بوده است اگر نقدی به حوزه ورزش داریم به صورت منصفانه و در راستای امیدآفرینی آن را به مخاطب ارائه کنیم، زیرا نباید افتخارات ورزش برای نظام را زیر سوال برد.

وی در ادامه گفت: تعاملات و تفاهمات خیلی خوبی با وزارت ورزش داریم و حتی ما دو مجموعه، منظم‌ترین دستگاه‌ها در مورد آیین نامه ماده هفتم بوده و هستیم، در بحث اجرایی هم تمام تلاش خود را انجام دادیم تا در تمام استان‌ها پخش مسابقات ورزشی با بهترین کیفیت در اختیار مخاطبان قرار بگیرد، زیرا وظیفه ما تزریق امید در بین همه اقشار جامعه است.

ریس رسانه ملی در ادامه گفت: خوشبختانه آقای دنیامالی واقعا رسانه شناس هستند و حتی از تعداد رادیو‌های برون مرزی ما هم خبر دارند، در موضوع حق پخش هم ما و هم وزارت ورزش تعاملات و تفاهمات مناسبی داریم، ایشان هم معتقدند که صداوسیما باید منبع مالی ویژه‌ای برای تحقق این موضوع در اختیار داشته باشد و در جلسه‌های تخصصی بیشترین دفاع را از رسانه ملی ایشان دارند.

وی در پایان گفت: ما به غیر از ۴ باشگاه فوتبال پر هوادار و برخی دیگر از باشگاه‌ها در موضوع حق پخش نه تنها درآمدزایی نخواهیم داشت بلکه زیان ده هم خواهیم بود ولی با وجود این تفاسیر اگر منابع مالی مجزا به ما تعلق بگیر قطعا از این مهم دریغ نخواهیم کرد.