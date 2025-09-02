به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی آباده گفت: در اجراى طرح برخورد با خودروهاى حامل کالاى قاچاق، ماموران کلانترى ۱۴ ایزدخواست این شهرستان هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمدرضا رضایى افزود: ماموران پس از بازرسی از قسمت بار خودرو، تعداد ۶۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاى کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفى شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.