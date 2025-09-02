به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت در برخی از ساعات روز به خصوص برای پنجشنبه وزش باد گاهی شدید و همراه با گردو خاک خواهیم داشت.

باتوجه به جریان های غربی و سرعت وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرایط برای تشکیل گردو خاک روی عراق و انتقال بخشی از آن به منطقه وجود دارد که سبب کاهش دید و کیفیت هوا به ویژه در نیمه غربی استان خواهد شد.

از لحاظ دمایی فردا دمای هوا تغییرات قابل توجه نیست اما از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده دماهای حداکثر روزانه حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی گراد کاهش پیدا خواهد کرد.