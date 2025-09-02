به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان گیلان، مراسم جشن امامت حضرت ولی‌عصر (عج) همزمان با فرارسیدن ۹ ربیع‌الاول، با حضور مردم ولایتمدار، روحانیان، رابطین نماز و مدیران دستگاه‌های اجرایی در رشت با مولودی خوانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری استاد حوزه و دانشگاه، در سخنانی به تبیین جایگاه ۹ ربیع‌الاول به عنوان عید امامت و ولایت پرداخت و گفت: این روز، آغاز رسالت جهانی حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج) است و شیعیان باید با تجدید بیعت، راه ولایت را با اخلاص و بصیرت ادامه دهند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی مدیر ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) گیلان، با قرائت آیه شریفه «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ...» گفت: این وعده الهی در وجود مقدس امام زمان (عج) معنا می‌یابد و جشن امامت، یادآور امیدی است که خداوند به مستضعفان عالم داده است.

وی افزود: ۹ ربیع‌الاول تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز، عید ولایت، تداوم غدیر و نقطه اتصال شیعیان با امام حیّ و حاضر خویش است در چنین روزی باید دل‌هایمان را به نور انتظار جلا بدهیم و با عمل صالح، زمینه‌ساز ظهور باشیم.