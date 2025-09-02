معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: هفته دفاع مقدس امسال متفاوت با سال‌های پیش با رویکرد جنگ ۱۲ روزه و بزرگداشت ۸ سال دفاع مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بر مشارکت جوانان و نوجوانان در برنامه‌های دفاع مقدس و تاثیرگذاری گذاری بر این نسل آینده کشور افزود: برنامه‌های در هفته دفاع مقدس با وفاق ملی باید انجام شود و عامل پیروزی کشور ما در جنگ ۱۲ روزه وحدت و انسجام ملی ما و همراهی مردم بود.

او با تاکید بر برنامه سازی و محتواسازی در فضای مجازی تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه قهرمان واقعی مردم بودند و دشمنان نتوانستند بین مردم ایران و ارزش‌های نظام فاصله بیاندازند و در کشور آشوب و نا آرامی ایجاد کنند، زیرا مردم ما با هوشیاری و اتحاد و همدلی کنار هم ایستادند.

امرایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را ابزاری برای مدیریت بحران، شناسایی قدرت نفوذ و آمادگی و قدرت نمایی ایران در دستاورد‌های موشکی و به هم ریختن تعادل در خاورمیانه عنوان کرد.

معاون سیاسی استاندار همدان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران خارج از بلوک‌بندی‌های شرق و غرب شکل گرفت، گفت: انقلاب اسلامی ساختار هژمونی منطقه و جهان را به هم ریخت و این مسئله موجب شد تا قدرت‌های جهانی از متجاوز حمایت کنند، اما دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که ملت ایران می‌تواند در مقابل تمامی فشار‌ها و توطئه‌ها ایستادگی کند.

مدیرکل حفظ آثار و نش ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های های دفاع مقدس و مقاومت گفت: برای چهل و پنجمین سالگرد ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه‌ها با محوریت امید به آینده و اتحاد و وحدت ملی تهیه می‌شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مهدی ظفری از برگزاری یادواره شهدای دفاع نقدی و شهید سپهبد علی شادمانی را در این هفته برگزاری می‌کنیم، افزود: هفته دفاع مقدس جشن فرهنگی کشور ماست و در این هفته هدف ما تبیین نشر و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به نسل جوان است.

سرهنگ هادی آزادی منش، مدیر اجرایی شورای هماهنگی دفاع مقدس استان همدان هم گفت: نیرو‌های مسلح هم شعار امسال هفته دفاع مقدس را ما فاتحان قله‌های‌ایم قرار داده‌اند.

او تأکید کرد: ما بر پایه وحدت و انسجام ملی و کمک گرفتن از هنرمندان و فضای مجازی به دنبال ماندگاری و بیان ارزش‌های ایثار و شهادت هستیم؛ و در این راه از گروه‌های مردمی تشکل‌های آنها کمک می‌گیریم.

مدیر اجرایی شورای هماهنگی دفاع مقدس استان همدان گفت: برگزاری ارتباط زنده تلوزیونی و پخش برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس از صدا و سیما، برگزاری پویش پرچم، بزرگداشت شهدا‌ی پایگاه نوژه همدان، تئاتر‌های دفاع مقدس، خاطره گویی و قصه گویی از شهدا و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری را همزمان با این هفته در استان داریم.

احمد شعبانی راد، معاون صدای صدا و سیمای مرکز همدان هم گفت: برای هفته دفاع مقدس امسال در معاونت صدا ۱۲ برنامه، در معاونت سیما ۱۰ برنامه و در معاونت خبر ۱۴ گزارش خبری محتوایی تهیه و پخش می‌شود.

از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر هفته دفاع مقدس نام گذاری شده است.