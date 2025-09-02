به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس مرکز مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در جشنواره استانی عناب در بیرجند گفت: برای کوتاه شدن دست دلالان باید ارزش افزوده عناب را با فرآوری این محصول به دست آوریم تا کشاورزان هم به دسترنج واقعی خود برسند.

ذوالفقاری با بیان اینکه عناب، باید در سطح بین المللی معرفی شود

افزود: در معرفی محصول عناب از گذشته کوتاهی شده و از بازار‌های خارجی برای محصولات فرآوری شده عناب باید استفاده کنیم.

وی گفت: سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی هم در زمینه تحقیقات برای عناب همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی هم با تأکید بر معرفی عناب خراسان جنوبی در سطح ملی گفت: باید محصول راهبردی عناب خراسان جنوبی در خارج از استان نیز معرفی شود.

هاشمی افزود: در همین زمینه پیگیری می‌کنیم تا روز یا هفته‌ای به نام خراسان جنوبی در مرکز کشور برگزار و ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان معرفی شود.

وی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از محصولات راهبردی، بر تازه‌خوری، برندسازی، تولید محصولات دارویی و کنسانتره عناب تأکید کرد.

استاندار همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی و جهاد دانشگاهی را مکلف کرد برنامه‌ای برای استفاده از محصولات کم‌آب‌بر، مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در استان ارائه دهند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود گفت: می‌توان محصول عناب را برای تازه‌خوری به این مرز ارسال کرد.

خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد تولید عناب در کشور رتبه یک تولید این محصول را دارد.