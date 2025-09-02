عناب، باید در سطح بین المللی معرفی شود
محصول عناب خراسان جنوبی نیازمند معرفی در سطح ملی و بین المللی است.
، رئیس مرکز مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در جشنواره استانی عناب در بیرجند گفت: برای کوتاه شدن دست دلالان باید ارزش افزوده عناب را با فرآوری این محصول به دست آوریم تا کشاورزان هم به دسترنج واقعی خود برسند.
افزود: در معرفی محصول عناب از گذشته کوتاهی شده و از بازارهای خارجی برای محصولات فرآوری شده عناب باید استفاده کنیم.
وی گفت: سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی هم در زمینه تحقیقات برای عناب همکاری کنند.
استاندار خراسان جنوبی هم با تأکید بر معرفی عناب خراسان جنوبی در سطح ملی گفت: باید محصول راهبردی عناب خراسان جنوبی در خارج از استان نیز معرفی شود.
هاشمی افزود: در همین زمینه پیگیری میکنیم تا روز یا هفتهای به نام خراسان جنوبی در مرکز کشور برگزار و ظرفیتها و فرصتهای استان معرفی شود.
وی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از محصولات راهبردی، بر تازهخوری، برندسازی، تولید محصولات دارویی و کنسانتره عناب تأکید کرد.
استاندار همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی و جهاد دانشگاهی را مکلف کرد برنامهای برای استفاده از محصولات کمآببر، مقابله با خشکسالی و مصرف بهینه آب در استان ارائه دهند.
هاشمی با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود گفت: میتوان محصول عناب را برای تازهخوری به این مرز ارسال کرد.
خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد تولید عناب در کشور رتبه یک تولید این محصول را دارد.
