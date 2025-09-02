شاخص کل با رشد ۴۷ هزار و ۱۱ واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار ۱۶۱ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد ۸ هزار و ۵۷۴ واحدی به سطح ۷۶۵ هزار و ۴۲۱ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۸ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۵۳۰ نماد (۷۸ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۱۷۴ نماد (۲۲ درصد) بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد ورود ۱۱۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

گفتنی است که در معاملات روز جاری ۱۶۰۸ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

نماد "فارس" بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت.