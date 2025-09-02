شهرک وحدت سنندج با وجود جمعیت قابل توجه، سال‌هاست که با مشکلات متعددی در حوزه زیرساختی و خدمات شهری روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نبود آسفالت و نامناسب بودن معابر، اصلی‌ترین مشکل این منطقه است؛ مشکلی که رفت‌وآمد روزانه مردم و خودروهای عمومی را دشوار کرده است.

نبود روشنایی کافی در معابر و کمبود فضای سبز هم از دیگر دغدغه‌های مردم این شهرک است.

برای پیگیری این مشکلات به سراغ سامان سعیدی، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج رفتیم.

سعیدی گفت: آماده‌سازی زیرساخت‌ها از ابتدا بر عهده تعاونی مسکن بوده، اما این تعاونی به وظایف خود عمل نکرده است.

با این حال، با تصمیم شورای شهر و شهرداری قرار است هزینه‌ها برآورد شده و با مشارکت شهرداری، تعاونی و خود مردم، مشکلات این منطقه به تدریج برطرف شود.