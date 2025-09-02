پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، از زمان ایجاد رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین در حدود ۸۰ سال پیش، صهیونیستها با همکاری متحدان غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس، به سرکوب مردم فلسطین مشغول بودهاند. به ویژه از دو سال پیش که رژیم صهیونیستی با بمب و موشکهای متحدان غربی اش، بیش از ۶۱ هزار فلسطینی را به قتل رساند و بیش از دو میلیون جمعیت شهر غزه را در محاصره کامل و قحطی قرار داد.
وضعیتی که نتایج نظر سنجیهای غربی نشان میدهد به سقوط آزاد حمایت از رژیم صهیونیستی در این کشورها منجر شده است.