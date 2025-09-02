پخش زنده
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی کشور گفت: هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی و همچنین تعیین اعضای هیئت رئیسه هفتنفره این دوره است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دکتر علی فلاحتکار با بیان اینکه نشست افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ دوازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: این مراسم، انشاءالله، با حضور مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش به صورت نیمهحضوری در تهران برگزار میگردد.
فلاحتکار افزود: این نشست بهصورت کشوری و در سطح استانها نیز پیگیری خواهد شد. به این ترتیب که ادارات کل آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور، به صورت مجازی و برخط در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
وی گفت:هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی و همچنین تعیین اعضای هیئت رئیسه هفتنفره این دوره است. مدیریت مجلس دانشآموزی در ابتدا با هیئت رئیسه سنی خواهد بود و پس از برگزاری انتخابات توسط ۱۵۰ نماینده حاضر، هیئت رئیسه دائم متشکل از هفت نفر مشخص شده و به مدت یک سال مسئولیت اداره مجلس را بر عهده خواهند گرفت.
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی کشور اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف مهم این نشست، تعیین موضوع سند مجلس دانشآموزی است. با توجه به پژوهشهای میدانی انجامشده در استانها و بررسی چالشهای مطرحشده از سوی دانشآموزان، پس از دریافت نظرات ۳۲ استان، موضوعاتی انتخاب شدهاند. در نهایت، موضوعی که بالاترین رأی نسبی را کسب کند، بهعنوان سند اصلی مجلس دانشآموزی تعیین خواهد شد. این سند، که خروجی اصلی هر دوره از مجلس بهشمار میرود، پس از ویرایش نهایی، در اختیار وزارتخانههای مرتبط بهویژه وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا در صورت تناسب، در سطح مدارس کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: این نشست به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار میشود. نمایندگان استانهای همجوار از جمله البرز، قم، شهرستانهای تهران و شهر تهران، به شکل حضوری حضور خواهند یافت و نمایندگان سایر استانها از طریق ارتباط مجازی و برخط در ادارات کل آموزش و پرورش استان خود، در این مراسم شرکت خواهند کرد.