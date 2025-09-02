پخش زنده
طبق گزارش مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی ۳۰ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۴، شش ابزار سرمایهگذاری بورسی بازدهی مثبت کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر کالا (طلا) با میانگین بازدهی ۷.۱ درصد، در صدر بازدهیها قرار گرفتند.
همچنین صندوقهای در صندوقها، صندوقهای مختلط، صندوقهای مبتنی بر زعفران، صندوقهای با درآمد ثابت و صندوقهای مبتنی بر انرژی نیز در این بازه زمانی سودده بودند.
علاوه بر صندوقها، بازار فیزیکی طلا و سکه تمام بهار آزادی نیز بازدهی هفتگی ۶ تا ۸ درصدی داشتند که نشاندهنده روند مثبت در ابزارهای سرمایهگذاری مرتبط با طلا است.
این عملکرد، طلا و ابزارهای مرتبط با آن را به یکی از بهترین گزینههای سرمایهگذاری در هفته نخست شهریور تبدیل کرده است.