علاقهمندان به شرکت در سی و دومین اجلاس نماز در سامانه noor.namaz.ir ثبتنام و آثار خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ستاد اقامه نماز خوزستان در اطلاعیهای از مردم این استان برای شرکت در سیودومین اجلاس سراسری اقامه نماز با موضوع اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی دعوت کرد.
در اطلاعیه ستاد اقامه نماز خوزستان اعلام شد: مخاطبان این اجلاس محققان، صاحبنظران، استادان حوزههای علمیه و دانشگاهها فرهنگیان، متخصصان فناوریهای نوین و راهبردی و شرکتهای دانشبنیان دستگاههای اجرایی نقشآفرین در حوزه خانواده و فناوری اطلاعات و ارتباطات بانوان صاحبنظر و پژوهشگر هستند.
محورها و موضوعات فراخوان این اجلاسیه شامل: فرصتها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، نقش مادران بهعنوان معماران فرهنگ نماز در تربیت دینی فرزندان با توجه به فرصتها و تهدیدهای ناشی از فناوری نوین، نقش خانواده در آموختن روش بهرهبرداری درست از فناوریهای نوین براساس یافتههای روانشناختی و جامعهشناختی، تأملی در بایدها و نبایدها و راهکارهای ویژه برای مادران شاغل در تربیت دینی فرزندان با استفاده از فرصتهای فناورانه، کاوشی در پرورش عبادی فرزندان با الهام از روشها و آموزههای قرآن و سنت و عترت و سیره عالمان بزرگ در عصر ارتباطات هستند.
از دیگر محورهای این اجلاسیه، شناخت فرصتها و تهدیدهای برخاسته از رواج فناوریهای نوین و رسالت برنامه آموزشی و کتب درسی و معلمان و مادران برای تبدیل تهدیدها به فرصتهای سازنده، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با فرصتهای فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، راههای آموزش معارف و فلسفه و اسرار نماز به مادران جوان به کمک فناوریهای نوین، روشهای آموزش معارف نماز از طریق محافل خانگی و مجالس دینی بانوان به صورت حضوری و مجازی، راهکارهای توسعه سواد رسانهای با تمرکز بر آموزش معارف نماز و پرورش بینش توحیدی نسل نو، راههای آموزش معارف نماز به کمک فناوریهای نوین به دختران در خانواده، مدرسه، مسجد و مراکز آموزش عالی با مشارکت نهادهای ذیربط هستند.
همچنین نقش خانواده در مهار آثار منفی جهانیسازی با تمرکز بر تربیت دینی و عبادی فرزندان، رسالت شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و متولیان فناوریهای نو در تولید نرمافزارهای کارآمد با رویکرد عبادی و معنوی، بازسازی شخصیت متعالی دینی معنوی آیندهسازان در عصر رشد فناوریهای نوین، رسالت خانه و مدرسه و مسجد از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین در پاسخگویی به شبهات دینی و مرتبط با نماز در روند پرورش فکری نسل نو با تکیه بر دستاوردهای علمی و حوزوی، رسالت مادران در تعلیم اذکار و آداب و آثار و فلسفه نماز به فرزندان با استفاده از ابزار هنری و ادبی و شعر و قصه، نقش بازیهای تربیتی و تلفیقی فناورانه در شخصیت سازی متعالی دینی نسل نو، جایگاه انجمن اولیا و مربیان و نقش آموزش خانواده در پرورش تفکر عبادی و تسهیل اقامه نماز در مدارس از دیگر محورهای این اجلاسیه هستند.
نقش و رسالت نهادهای فرهنگی، تربیتی و تبلیغی و دانشبنیان در ایجاد یا توسعه زیر ساختها و محصولات فناورانه و محتواهای نمازی در شکوفایی شخصیت اجتماعی و دینی آیندهسازان و راههای ایجاد دانش و بینش رسانهای در آیندهسازان با تمرکز بر بسط جهانبینی توحیدی به کمک خانه و مدرسه دیگر محورهای اعلام شده برای این اجلاسیه هستند.
علاقهمندان جهت شرکت در این اجلاس میتوانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به ثبتنام و ارسال آثار خود اقدام کنند.