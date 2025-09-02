معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید محصولات باغی کشور در یک سال گذشته خبر داد و گفت: تولیدات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی عملکرد یک سال گذشته این بخش در یک سال گذشته را نقطه‌ی عطفی در مسیر تحول کشاورزی کشور توصیف کرد و افزود: میزان تولید محصولات بافی به ۲۶ میلیون تن رسیده که نشان دهنده رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که شناسنامه‌دار کردن بستر‌های تولید محصولات باغبانی نیز گامی مهم در حفظ پایداری امنیت غذایی کشور در یک سال اخیر بوده است، ادامه داد: به‌منظور دقیق‌سازی آمار و اطلاعات با هدف برنامه‌ریزی بهینه برای ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی و تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و همچنین تسریع در بهبود روند صادرات و فراهم کردن امکان رهگیری و ردیابی محصولات تولیدی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، از سطح ۱۵۴ هزار هکتار برای ۶۵ محصول به ۶۲۰ هزار هکتار رسیده است و تا پایان سال به ۱ میلیون هکتار خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با بهینه کردن تولید و رفع موانع صادرات پسته به خصوص به اتحادیه اروپا از ابتدای دولت چهاردهم، صادرات بیش از ۱۷۴ هزار تن پسته در یک سال اخیر رقم خورد، که آورده ارزی ۷.۱ میلیارد دلاری را برای کشور ثبت کرد.

برومندی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید میوه‌های گرمسیری در کشور و حمایت از تولید داخلی موز در استان‌های جنوبی، افزایش حدود ۵۰ درصدی تولید از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون به منظور صیانت از منابع ارزی کشور که را از مهمترین موفقیت‌های دولت در حوزه باغبانی برشمرد و گفت: سطح زیر کشت موز در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ۵ هزار هکتار در حال افزایش است و حدود ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید و از خروج سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری و موجب رونق اقتصادی و اشتغال خواهد شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید گلخانه‌ای در سال اخیر گفت: میزان تولیدات گلخانه‌ای به ۵.۳ میلیون تن افزایش یافته است که نسبت به سال مشابه حدود ۵.۸ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: سطح گلخانه‌های کشور در حال تولید و ساخت به ۲۸ هزار و ۸۳۴ هکتار رسیده، سالانه بیش از ۵.۳ میلیون تن محصول تولید می‌شود و اشتغال مستقیم در این بخش به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

برومندی افزود: طرح اصلاح و بازسازی واحد‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی نیز با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در حال اجرا است که حدود ۶۶۸ هکتار آن اجرا شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ درصد رشد داشته و میزان تولید قارچ خوراکی به ۱۸۰ هزار تن رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح توسعه گیاهان دارویی، تکمیل ارزش زنجیره گیاهان دارویی، جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی، تولید بذور هیبریدی و توسعه گیاهان دارویی مقاوم به خشکی از جمله آپونتیا از مهمترین برنامه‌های این معاونت بوده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در حوزه گیاهان دارویی و زعفران، سطح زیر کشت به ۲۶۵ هزار هکتار رسیده و تولید سالانه به ۴۴۵ هزار تن افزایش یافته است، افزود: تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی گلخانه‌ای نیز با رشد ۲۷.۲ درصدی همراه بوده و تولید داخلی آن به ۱۴۰ میلیون عدد رسیده، که این افزایش باعث کاهش ۱۲ درصدی وابستگی به واردات بذر شده است.

وی اجرای طرح افزایش و ارتقای تولید چای داخلی کشور را نیز دلیل بازسازی باغات چای دانست و گفت: دولت چهاردهم در سال نخست خدمت در مقایسه با سال‌های مشابه در پرداخت بهای برگ سبز چای سهم دولت به چایکاران بسیار جلوتر است و پرونده چای سنواتی که ۲۵ سال، کشور، چایکاران و صنعت چای را گرفتار کرده بود در یک ساله اخیر مختومه شد.