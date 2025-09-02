پخش زنده
نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران، با حضور مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه در فرهنگستان هنر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست خبری نمایشگاه عکس جنگ «۱۲ روز ایران» که قرار است با محوریت جنگ تحمیلی رژیم صهیونسیتی و آمریکا علیه ایران با هدف نقض حقوق بینالملل و بشردوستانه توسط رژیم صهیونسیتی، اقتدار و ایستادگی ملت ایران و جلوههای زندگی در دوران این جنگ را به تصویر بکشد، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
در ابتدای نشست داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: اهمیت و ضرورت این نمایشگاه در این است که ما هم در داخل کشور و هم در خارج نیازمند یک روایت مستند، تصویری، زیبا و هنری از این ۱۲ روز هستیم. اگر نمایشگاه در داخل کشور برگزار شود، همراه با مراسم و برنامههای مختلف خواهد بود. در اینجا لازم است از حمایتهای وزارت ارشاد اسلامی، صداوسیما، فرهنگستان هنر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهرداری تهران، وزارتخانهها و نهادهای مختلف تشکر کنم. همچنین انجمنهای هنری مانند خانه عکاسان ایران، انجمن عکس انقلاب و دفاع مقدس و جامعه هنری عکاسان کشور نقش مهمی داشتند.
به گفته عامری، در ۳۰ شهریور، روز جهانی صلح، این نمایشگاه در ۴۰ کشور جهان برپا خواهد شد. بسیاری از این نمایشگاهها توسط سازمانهای مردمنهاد و مردمی برگزار میشود و بخشی نیز با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه انجام میگیرد.
او افزود: این یک اتفاق بزرگ است؛ ما روایت خود را در مراکز جهانی عرضه میکنیم و این دستاوردی مهم است. رسانهها باید بدانند که قلم و تصویرشان بخش بزرگی از این نبرد است. هر کس بتواند در جنگ روایتها پیروز شود، عملاً نتیجه جنگ را تعیین کرده است. ما از ۲۲ شهریور که نمایشگاه آغاز خواهد شد تا روز ۳۰ شهریور، همزمان با روز جهانی صلح، برنامهریزی کردهایم. همانطور که اشاره شد، احتمال دارد این برنامه تمدید هم بشود؛ بستگی به شرایط و هماهنگیها خواهد داشت.
عامری با بیان اینکه یکی از نکات مهم این است که نمایشگاه رویکرد استانی هم داشته باشد، گفت: این موضوع میتواند اقدامی ارزشمند و اجتماعی باشد. انشاءالله بعد از برپایی این نمایشگاه در تهران، امکان تکثیر آن در استانهای مختلف وجود دارد و از آن استقبال خواهد شد. در همین راستا «خانه عکاسان ایران» نیز اعلام آمادگی کرده و چند دستگاه دیگر هم در حال هماهنگی هستند تا زمینه اجرای این کار فراهم شود.
دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی ادامه داد: این رویداد فرهنگی ـ هنری فرصتی ارزشمند است برای ثبت مستند و هنری یک رخداد جهانی مهم که نیازمند ثبت، ضبط و انتقال روایت آن هستیم. همچنین فرصتی است برای قدردانی از هنرمندان، بهویژه عکاسان خبری و هنری که همواره در حوادث و رخدادها در خط مقدم حضور دارند. این نمایشگاه میتواند تلاشی باشد برای بازتاب تلاش آنها و به تصویر کشیدن زحماتشان.
عامری عنوان کرد: ۳۰ شهریور، روز جهانی صلح، فرصتی بزرگ برای ملت ایران است تا این روایت را در جهان بازتاب دهند. در تهران نیز در مراسم اختتامیه نمایشگاه، همزمان با برگزاری نمایشگاههای دیگر در کشورهای مختلف، این پیام منتقل خواهد شد. ملت ایران همواره نشان دادهاند که ملتی مقاوم، هوشیار و برخوردار از همبستگی هستند. در جریان این جنگ نیز اثبات شد که ما با وحدت و همدلی، توانستیم ایستادگی کنیم. امیدواریم در ثبت و انتقال این روایت ارزشمند نیز همان همبستگی و انسجام را به نمایش بگذاریم.
پس از او هومن عظیمی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی گفت: تا امروز حدود ۲۰۰۰ اثر به جشنواره ارسال شده است. علاوه بر عکسها، ویدئوها و فیلمهایی از وقایع جنگ دریافت کردهایم. برخی هنرمندان هنرهای جدیدی را ارائه دادهاند که بخشی در نمایشگاه راهاندازی خواهد شد یا حتی تبدیل به رویدادهای مستقل خواهد شد. بعضی هنرمندان هم اعلام آمادگی کردهاند که در طول نمایشگاه اجراهای خاصی داشته باشند. نمایشگاه به مدت یک هفته تا ۱۰ روز همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد. هر روز رویدادهایی همچون نشستهای تخصصی، مباحث حقوقی و رسانهای و حتی کارگاههای آموزشی عکاسی جنگ برگزار میشود تا نمایشگاه پویا و زنده باشد.
او گفت که آثار گردآوریشده در چهار گروه دستهبندی میشوند:
۱. آثار ارسالشده توسط سازمانها
۲. آثار عکاسان حرفهای مستقل
۳. آثار رسانهها و عکاسان رسانهای
۴. آثار خبرنگاران و شاهدان عینی که خود قربانی جنگ بودند.