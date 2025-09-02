پخش زنده
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: حرکت فرهنگی و خوب بازیکنان تیم والیبال جوانان که سلام نظامی و احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران بود، از کسب مقام قهرمانی در این شرایط کشور، مهمتر بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، روز یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملیپوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.
تیم ملی جوانان ایران بامداد امروز (سهشنبه یازدهم شهریورماه) با استقبال معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزیر ورزش و جوانان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال وارد تهران شد.
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این موفقیت بسیار ارزشمند را به ملت قهرمان ایران، مقام معظم رهبری انقلاب، ریاست محترم جمهوری و تمامی دست اندرکاران ورزش به ویژه والیبال ایران تبریک میگویم.
محمدشروین اسبقیان تصریح کرد: بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال جوانان برای کسب این افتخار زحمات زیادی کشیدند تا این اتفاق را رقم بزنند. وزارت ورزش و جوانان هم پای کار بود و امیدوارم این موفقیتها استمرار داشته باشد که قطعا باعث سرافرازی ایران عزیز میشود.
وی تشکر ویژهای هم از حرکت تیم ملی جوانان (سلام نظامی) در رقابتهای قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در کشور چین کرد و گفت: به نظرم این حرکت فرهنگی خوب بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان که سلام نظامی و احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران بود، از مقام قهرمانی در این شرایط مهمتر بود.
معاون وزیر ورزش و جوانان درباره اقدامات انجام شده برای قدردانی از بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان مانند معافیت از سربازی، گفت: این موضوعات را فدراسیون والیبال با مدیریت مهندس تقوی پیگیری خواهد کرد و حتما هر چیزی که در قانون برای این افتخارات پیش بینی شده باشد، انجام میشود.
اسبقیان در پاسخ به سئوالی درباره برنامهها و اولویتهای وزارت ورزش و جوانان برای اعزام تیمها که شانس بالایی برای کسب مدال به ویژه طلا و اهتزار پرچم ایران داشته باشند؛ گفت: در دوره ریاست احمد دنیامالی در وزارت ورزش شاهد رویکرد متفاوتی در این زمینه هستیم، البته در تمامی دورهها مسئولان وزارت ورزش تلاشهای خود را کردند، اما در این دوره جلسات تخصصی کمیسیونها در نوع خود بی نظیر است و حضور افراد صاحب نظر، روسای فدراسیونها و اعضای کادر فنی تیمهای ملی در این جلسات تخصصی و بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات قرار میگیرد، از نکات برجسته عملکرد وزارت ورزش و جوانان است.
وی ادامه داد: تا کنون هشتاد وهفت جلسه تخصصی کمیسیونها برای رویدادهای مهم ورزشی شامل بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، بازیهای آسیایی ناگویا و المپیک آسیایی نوجوانان در بحرین برگزار شده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: هدف نهایی ورزش ایران حضور شایسته در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است که باعث نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی و اهتزار پرچم مقدس ایران شود. موضوعی که برای اتحاد بیشتر مردم و اقتدار ایران برنامه ریزی شده است. همان اقتدار و اتحادی مقدسی که رهبر معظم انقلاب نیز از آن نام بردند تا شاهد تداوم زنجیره اتحاد بین مردم، مسئولین و نیروهای مسلح همانند دوره حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به میهن باشیم. جای تشکر و قدردانی از ورزشکاران دارد که در این زمینه اتفاقات قشنگی زقم زدند.