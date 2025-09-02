به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی گفت از ۲۱۲ پروانه صادر شده، ۱۱۲ مورد مربوط به پروانه‌های جدید است و ۱۰۰ واحد هم در دسته واحد‌های توسعه یافته قرار دارند.

وی افزود: «سرمایه‌گذاری انجام شده برای این ۲۱۲ واحد بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که زمینه اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر را فراهم می‌کند.»

مدیر کل صمت استان قم همچنین شمار طرح‌های نیمه‌تمام را بیش از ۶۵۰ مورد اعلام‌کرد و اعزود: این طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان فعال است که پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از این واحد‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.»

ابدالی گفت: «برخی از این واحد‌ها از جمله طرح‌های بزرگ استان محسوب می‌شوند که در مناسبت‌های مختلف به بهره‌برداری خواهند رسید.»

وی به فعال‌سازی واحد‌های راکد هم اشاره کرد و گفت: «در ۱۲ ماه گذشته، ۶۳ واحد راکد با همکاری دستگاه‌های اجرایی به چرخه تولید بازگشته‌اند که برای احیا این واحد‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید صورت گرفته است و زمینه اشغال هزار نفر را فراهم کرده است.»

مدیرکل صمت استان قم تأکید کرد: «برای سال جاری هم پیش‌بینی می‌شود که ۵۸ واحد راکد دیگر به بهره‌برداری برسند.

وی اضافه کرد در حال حاضر هیچ واحد بزرگ راکدی در استان وجود ندارد.»

ابدالی در پایان گفت: «خوشبختانه برای راه‌اندازی مجدد این واحد‌های راکد، سرمایه‌گذاری زیادی نیاز نیست چرا که امکانات، تجهیزات، ماشین‌آلات و فضای فیزیکی در اختیار است و تنها بخشی از واحد‌ها به دلیل مشکلات حقوقی راکد شده‌اند که تلاش می‌کنیم این مشکلات را به‌زودی رفع خواهدشد.»