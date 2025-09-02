تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر فردا و پس فردا به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته دوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، روز‌های چهارشنبه ۱۲ و پنجشنبه ۱۳ شهریور در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا چهارشنبه در جم به مصاف تیم پارس جنوبی می‌رود و تیم شهرداری نوشهر هم از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۱۳ شهریور میزبان تیم شناورسازی قشم خو. اهد بود.

در هفته نخست این مسابقات، تیم نساجی مازندران مقابل مهمانش پالایش بندرعباس بدون گل مساوی شد و تیم شهرداری نوشهر مقابل میزبانش بعثت کرمانشاه با یک گل شکست خورد.

اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال:

*چهارشنبه ۱۲ شهریور

پارس جم – نساجی مازندران

علی سام – سجاد نجفی نژآد – علی فرزانمنش – مهدی انصارنژآد

ناظر: صفدر احمدی

هوادار تهران – مس بابک

میلاد کهزادی – هیمن نوربخش – مصطفی بابایی – بهزاد بارانی

ناظر: مهرداد ذهبی

پالایش بندرعباس – داماشیان گیلان

پوریا افشاریان – رضا احمدی – وحید هلیرودی – امیرحسین یزدانی

ناظر: عبدالرسول استادزاده

نفت آبادان – سایپا

حامد سیری – فرزاد ایمانی نژاد – غلامرضا محمدی – امیرحمزه موسوی

ناظر: سعادت الله باغبانی

*پنجشنبه ۱۳ شهریور

شهرداری نوشهر – شناورسازی قشم

بهمن ممشلی – احد طوسی – امیرعلی اورسجی – رضا براتی

ناظر: حسین خانبان

آریو اسلامشهر – مس سونگون

میلاد رحیم دشتی – امین اسکندری – سامان قلاوند – محمدمهدی جعفری

ناظر: محسن فریمانی

فرد البرز – نفت گچساران

میثم عباسپور – یاسر عباسی – پویان خشنود – محمدرضا دلاوری

ناظر: فرشید افشار

مس کرمان – نیروی زمینی

غلامرضا ادیبی – علی رعیت – سجاد ایرانپور – امیر آرمند

ناظر: محمدرضا امینی

نود ارومیه – بعثت کرمانشاه

مصطفی بینش – سامان سحاب منش – مجتبی قاسمی – امید جمشیدی

ناظر: بابک وسیله بر