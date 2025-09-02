معاون شهردار تهران گفت: ایجاد دسترسی پرتقاضا و گره‌گشای میدان فتح، شامل دسترسی از غرب بزرگراه فتح به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی فردا به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس شعبانی درباره جزئیات بسته افتتاحی شهرداری تهران در حوزه عمرانی گفت: آئین افتتاح ۴ طرح عمرانی در قالب پویش امید و افتخار با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر و مدیران شهری فردا -چهارشنبه ۱۲ شهریور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بازگشایی طرحهای بزرگراهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به محض اتمام عملیات افزود: بر این اساس، دو طرح «احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید آبشناسان و جنت‌آباد» و «تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران محدوده میدانگاه حکیم» طی روز‌های ۲۴ مردادماه و ۸ شهریورماه برای استفاده شهروندان بازگشایی شد.

وی درباره دیگر طرحهای آماده افتتاح ادامه داد: «تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های باغستان و فتح» که دسترسی از جنوب بزرگراه باغستان به غرب بزرگراه فتح را میسر می‌کند، دیگر طرح آماده بهره‌برداری است. همچنین ایجاد «دسترسی پرتقاضا و گره‌گشا از غرب بزرگراه فتح به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی» نیز در میدان فتح تهران در این بسته افتتاحیه به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ارزش بسته افتتاحی اخیر را ۱۱۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد: نخستین قطعه از «طرح جدید میدان فتح» بعد از ۱۲ سال، به بهره‌برداری می‌رسد. این دسترسی گره‌گشا، هدایت بار ترافیکی خودرو‌های عبوری از غرب بزرگراه فتح به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی را تسهیل می‌کند.

به گفته شعبانی، طرح میدان فتح به عنوان یکی از مهم‌ترین پازل‌های «اتصال جنوب بزرگراه یادگار امام به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران-ساوه» نقش‌آفرینی می‌کند. همچنین این طرح مهم عمرانی، تسهیل‌گر تردد در بزرگراه‌های جنوب غرب تهران از جمله ۳ بزرگراه اطراف خود است.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: همه ارکان مدیریت شهری برای رفع موانع اجرایی طرح میدان فتح از جمله املاک و تأسیسات معارض متعدد و انجام عملیات عمرانی تلاش کردند تا شهروندان آثار بهره‌برداری از این کلان‌ طرح را در تعدیل جریان عبور و مرور احساس کنند.