به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نقش حاکمیتی و آینده‌ نگر منابع طبیعی در توسعه پایدار گفت: منابع طبیعی امروز تنها متولی حفاظت از عرصه‌ ها نیست، بلکه با نگاه زیرساختی و آینده‌ محور در جهت بهره‌ برداری درست از ظرفیت‌ های ملی برای نسل‌ های امروز و فردا گام برمی‌ دارد.

سیدناصر مرجانی افزود: تونل بادی نشتیفان خواف با بازدهی دو برابر متوسط نیروگاه‌ های بادی دنیا است. به این منظور ۹۹ هکتار از اراضی ملی واگذار و زمین به مجریان تحویل شده است و ۲۳۰ هکتار دیگر نیز تخصیص یافته که فرایند واگذاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: منابع طبیعی با این رویکرد، نه‌ تنها از منابع ارزشمند کشور صیانت می‌ کند، بلکه با واگذاری هدفمند و قانونی عرصه‌ های ملی، زمینه توسعه انرژی‌ های نو، کاهش اتکا به سوخت‌ های فسیلی، رونق اقتصادی و حتی صادرات برق را فراهم می‌ آورد.

مرجانی گفت: این اقدامات نشان می‌ دهد که منابع طبیعی با ایفای نقش حاکمیتی و راهبردی خود، به‌ عنوان یک دستگاه زیرساختی عمل می کند و تلاش دارد با نگاه آینده‌ محور، مسیر توسعه پایدار و حمایت همه‌ جانبه از منابع طبیعی را هموار سازد.