رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه همدان از راه‌یابی ۲۲ همدانی به مرحله نیمه نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی جمالی گفت: چهل‌و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل، اذان، دعاخوانی، همسرایی، همخوانی قرآن کریم، ترجمه و تفسیر قرآن، تفسیر نهج‌البلاغه و تفسیر صحیفه سجادیه اواخر مردادماه برگزار شد و پس از ارزیابی نتایج ۲۲ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

او با اشاره به اینکه در مرحله استانی ۸۰ نفر در رشته‌های ذکر شده با یکدیگر به رقابت پرداختند، تصریح کرد: در چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، ۸۵۰ همدانی ثبت‌نام کردند که با افزایش بیش از دو برابر میزان سهمیه ثبت‌نامی استان بوده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه همدان با بیان اینکه داوری مرحله استانی مسابقات را سه داور غیربومی و هفت داور بومی برعهده داشتند و از همین جهت می‌توان گفت مسابقات در سطح بسیار خوبی برگزار شد، گفت: زمان برگزاری مسابقات قرآن اوقاف در مرحله نیمه‌نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.