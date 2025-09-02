در سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران؛
تعیین قیمت سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با اصلاح ۲ مورد توسط شورای شهر، قیمت سرویس مدارس تغییر محسوسی در مقایسه سال گذشته نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،سید جعفر تشکری هاشمی، در سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی هزینه کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس لایحهای که در صحن شورا بررسی شد، اختیار داشتیم نرخها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم. این رقم برای امسال ۳۶/۸ درصد بود، اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تغییر داد. نخست اینکه نرخ شیب معابر که ۱۵ درصد به مبلغ اضافه میکرد، در این دوره صفر شد. دوم، قیمت ترافیک تهران که ۲۵ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ بنابراین میتوان گفت، هزینه سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی در مقایسه با سال گذشته نخواهد داشت.
تشکری هاشمی افزود: مبلغ ورودی سرویس برای هر دانشآموز ۵۸ هزار تومان تعیین شد و به ازای هر کیلومتر ۵۹۰۰ تومان محاسبه میشود. این رقم برای دانشآموزان ابتدایی بر اساس ۸ ماه سال و برای دانشآموزان مقطع متوسطه بر اساس ۹ ماه سال محاسبه شده است. در جداول مربوط، جزئیات این محاسبات ذکر شده است.
به گفته وی، برای مقطع ابتدایی به دلیل ضرورت تحویلگیری دانشآموز توسط راننده، ۵ درصد مبلغ اضافی در نظر گرفته شده است. وی توضیح داد: راننده موظف است دانشآموز را از والدین تحویل بگیرد، سوار خودرو کند و در مدرسه پیاده نماید. این موضوع در مسیر بازگشت نیز باید رعایت شود تا دانشآموزان با ایمنی و امنیت کامل بین خانه و مدرسه تردد کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: همه رانندگان موظف به گذراندن آموزشهای لازم و داشتن استانداردهای مورد نیاز هستند. شرکتهای پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند.
وی درباره مدارسی که هنوز در سامانه سپند ثبتنام نکردهاند، تصریح کرد: مصوبه هیئت وزیران تکلیف کرده است که همه والدین، مدارس، شرکتها و رانندگان باید اطلاعات خود را در سامانه سپند ثبت کنند. اگر خارج از این سامانه سرویسی ارائه شود، غیرقانونی بوده و تبعات آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود. سلامت دانشآموزان برای ما بسیار مهم است و در صورت وقوع حادثه، تمامی مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی پاسخگو خواهند بود.
تشکری هاشمی در ادامه گفت: هدف ما این است که راننده و خودرو استانداردهای لازم داشته باشند. نظارتهای میدانی روزانه باید صورت گیرد و اگر سرویسی خارج از این سیستم برقرار شود، مسئولیت آن متوجه برگزارکنندگان خواهد بود.
وی با اشاره به دانشآموزان مدارس استثنایی افزود: همانند سال گذشته، ۱۰۰ درصد هزینه سرویس مدارس این دانشآموزان توسط شهرداری پرداخت میشود و والدین هیچ مبلغی نباید بپردازند. پیمانکاران سرویس مدارس استثنایی مبلغ بیشتری در مقایسه با سرویسهای عادی دریافت خواهند کرد، اما والدین همچنان هیچ هزینهای پرداخت نخواهند کرد.
وی همچنین از تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشآموزان و دانشجویانی که از مترو و اتوبوس استفاده میکنند خبر داد و گفت: این تخفیف سراسری در سامانه حمل و نقل عمومی شهر تهران اعمال خواهد شد.
تشکری هاشمی درباره نحوه محاسبه هزینه سرویس مدارس نیز توضیح داد: «کرایهها بر اساس پیمایش محاسبه میشود. مبلغ ورودی به اضافه هزینه هر کیلومتر ضرب در مسافت رفت و برگشت محاسبه خواهد شد. برای سهولت کار و به دلیل احتمال تغییرات جزئی مسیر، پیمایش به صورت بازههای دو و نیم کیلومتری تعریف شده است. به عنوان مثال اگر مسافت دانشآموزی بین ۵ تا ۷/۵ کیلومتر باشد، عدد ۷/۵ کیلومتر مبنا قرار خواهد گرفت. در واقع همه مقادیر به سمت بالا گرد میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این محاسبات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه سپند انجام میشود و بر همین اساس کرایهها دریافت خواهد شد.