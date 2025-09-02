مراسم تشییع عالم ربانی، حجت الاسلام شیخ محمد سلیمیان برگزار و در جوار بارگاه استاد خود مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی معصومی همدانی به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عالم ربانی حجت الاسلام شیخ محمد سلیمیان روز دوشنبه ۱۰ شهریور سال ۱۴۰۴ شمسی برابر با روز ۸ ربیع الاول سال ۱۴۴۷ قمری در سن ۱۰۴ سالگی در شهر همدان از دنیا رفت.

امروز در حوزه‌ علمیه‌ آیت الله آخوند با حضور استادان حوزه، شاگردان، اقوام، دوستان و خانواده‌ این عالم ربانی به امامت آیت الله موسوی اصفهانی بر پیکر مرحوم نماز خوانده شد و به سوی آرامگاه ابدی اش تشییع شد.

او در آرامستان باغ بهشت همدان در جوار بارگاه استاد خود مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی معصومی همدانی به خاک سپرده شد.

مجلس ترحیم امروز بعدازظهر در مسجد مهدیه از ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۸ برگزار می‌شود.

مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ محمدآقا سلیمیان فرزند مرحوم «شیخ محمدعلی» در سال ۱۳۰۰ شمسی (۱۳۳۹ قمری) در روستای «گنج تپه» در دهستان سیمینه رود بخش مرکزی شهرستان بهار استان همدان به دنیا آمد.

پدر وی مرحوم شیخ محمدعلی در روستای گنج تپه دارای مکتب بود و به اهالی روستا و هم جواران آن تدریس روخوانی قرآن و مسئله شرعی یاد می‌داد.

شیخ محمد سلیمیان علوم ابتدایی و آموزش قرآن را نزد مرحوم والد به اتمام رساند، او در روستا در کنار پدر خود به کشاورزی مشغول بود اما بعد‌ها علاقه او نسبت به علوم دینی و معارف اسلامی شدت گرفت، تا اینکه تصمیم گرفت در سال ۱۳۲۰ شمسی در بیست سالگی به حوزه علمیه همدان وارد شد و در مدرسه مرحوم آقای آخوند به کسوت طلبگی درآمد.

دروس مقدمات و سطوح را از محضر علمایی چون مرحوم آیت الله شیخ نوح موسیوند نجفی، مرحوم آیت الله میرزا ابوالقاسم ربانی شاهنجرانی، مرحوم آیت الله شیخ، محمدعلی عالمی دامغانی، مرحوم آیت الله حاج سید مصطفی هاشمی و در رأس همه آنان سال‌ها در درس اخلاق و تفسیر و فقه و اصول مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملاعلی معصومی همدانی بهره‌مند شد.

از هم دوره‌ای‌های وی می‌توان به علمایی چون مرحوم آیت الله حاج سیدرضا فاضلیان، مرحوم حاج شیخ علی انصاری همدانی، مرحوم حاج شیخ رضا انصاری همدانی، مرحوم شیخ غلامحسین سحاب علمی، مرحوم حاج سید حسین موسوی یکن آبادی، مرحوم حاج شیخ احمدعلی مروج اشاره کرد.

او از همان سال‌ها همزمان با تحصیل سطوح حوزه، اقدام به تدریس دروس مقدمات کرد،. با توجه به تبحری که در دروس مختلف حوزوی پیدا کرده بود، از سوی مرحوم آقای آخوند(ره) به عنوان استاد در مدرسه آخوند همدان مشغول به تدریس شد و بیش از پنجاه سال به أمر مقدس تدریس معارف الهی مبادرت ورزید.

وی همچنین از مبارزان انقلابی و سیاسی علیه رژیم ستمشاهی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رحلت استاد خود، سال‌ها در مسجد مرحوم آقای آخوند اقامه نماز جماعت و منبر کرد.

استاد شیخ محمد سلیمیان همچنین چندین سال در حوزه‌های علمیه خواهران برای طلاب خواهر دروس حوزوی را تدریس می‌کرد و در اواخر عمر خود در منزل به سر می‌برد و به دلیل کهولت سن و ثقل سامعه توان تدریس همچون گذشته را نداشت، اما همچنان شاگردان ایشان از نکات اخلاقی و بیانات قدسی وی بهره‌مند می‌شدند.