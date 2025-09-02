به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان آقایان به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران با حضور ۸ بازیکن سپاهان در حال برگزاری است.

رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی، ۱۸ بازیکن را به این مرحله از اردو دعوت کرده که اسامی مهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، رضا عزتی، مهران حسینی، فواد فرهادی، علی حیدریان، بهشاد فاتحی زاده و سعید علی اکبری از سپاهان به چشم می‌خورد.

تیم ملی هندبال مردان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.