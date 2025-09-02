به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس شبکه بهداشت و درمان آباده گفت: نخستین جراحی تعویض دریچه آئورت در مرکز قلب بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان، با همکاری تیم جراحی قلب شیراز و به همت خیران با موفقیت انجام شد.

نیکو افزود: از زمان آغاز به کار بخش آنژیوگرافی، ۲۹۰ مورد عمل آنژیوگرافی در مرکز قلب آباده انجام شده است که با شناسایی بیماری‌های مربوط به قلب ۱۰ مورد جراحی قلب نیز در این مرکز انجام شده است.

همچنین کشاورز رییس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده نیز با بیان اینکه جراحی قلب باز از اوایل اسفندماه پارسال در این مرکز آغاز شده است افزود: نخستین جراحی‌ها شامل جراحی CABG، عمل باز قلب و یک مورد اصلاح ناهنجاری دریچه‌ای است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.