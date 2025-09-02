به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نشستی خبری گفت: کمیسیون‌های پزشکی برای تعیین و تغییر درصد جانبازی در خود استان برگزار می‌شود و متقاضیان نیازی نیست به مرکز کشور مراجعه کنند.

رحیمی همچنین به کنگره ملی دو هزار و چهارصد شهید استان اشاره کرد و افزود: در راستای کنگره با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های مربوطه علاوه بر برگزاری اجلاسیه‌ها و یادواره‌های مختلف در سطح استان، دیدار با سه هزار نفر از خانواده‌های شهیدان نیز در حال انجام است.

وی همچنین از همه علاقمندان و فعالان حوزه ایثار و شهادت و هنرمندان و نویسندگان دعوت کرد آثار خود را برای این کنگره به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارسال کنند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همچنین با اشاره به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه شدن سیره و زندگی شهدا در بین نسل جوان و نوجوان افزود: در این راستا علاوه بر برنامه‌های مختلف فرهنگی و بصیرتی، احداث ۱۰ گلزار شهید، شناسایی شهدای غریب استان و بهسازی و احداث تمثال‌های جدید برای شهدا در سطح شهر‌ها نیز در دست اقدام است.