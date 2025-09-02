به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرد؛ به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir برای ثبت نام اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود؛ با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.