به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان در اختتامیه چهارمین دوره المپیاد مهارت آموزی سال ۱۴۰۴ ویژه زندان‌های استان و خانواده زندانیان گفت: حضور زندانیان و خانواده‌های آنان در این مسابقات مهارت آموزی نسبت به سال گذشته ۲۰ ردصد افزایش داشته است.

سیروس امینی با بیان اینکه در مرحله شهرستانی این مسابقات مهارت آموزی زندانیان ۱۹۶ نفر شرکت کردند، افزود: از این تعداد ۶۹ نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

امینی با بیان اینکه از ۶۹ نفر راه یافته به مرحله استانی ۳۱ نفر حائز رتبه‌های برتر شدند، اضافه کرد: شرکت کنندگان در چهارمین المپیاد مهارت آموزی در زندان‌های استان در ده رشته مهارتی از جمله مکانیک، آشپزی، برق خودرو، برق ساختمان، تعمیرات لوازم خانگی، آرایشگری زنانه، آرایشگری مردانه، معرق کاری و خیاطی جوشکاری با هم رقابت کردند.

وی ادامه داد: از خانواده‌های مددجویان زندانی نیز ۵۶ نفر در این دوره المپیاد شرکت کردند که از این تعداد نیز ۱۱ نفر حائز رتبه برتر شدند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این المپیاد‌ها را ایجاد اشتغال برای مددجویان زندانی و کاهش نرخ بازگشت زندانیان عنوان کرد و گفت: افرادی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند نرخ بازگشت آن‌ها بعد از آزادی زیر پنج درصد است.

امینی افزود: افرادی که مهارت‌های لازم را کسب کنند بعد از آزادی توسط مرکز امور اجتماعی و مراقبت زندان‌ها وام‌های خود اشتغالی با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و سود ۴ درصد دریافت می‌کنند که می‌توانند برای خود اشتغال پایداری ایجاد کنند.