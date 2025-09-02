به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل انتقال خون لرستان در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ لرستان تنها چهار مرکز اهدای خون در سطح استان فعالیت داشت اظهار کرد:، اما با گسترش زیرساخت‌ها و افزایش همکاری مردم این آمار پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳ مرکز فعال در ۱۱ شهر رسید که معادل ۳۰۰ درصد رشد محسوب می‌شود.



علی سوری افزود: میزان اهدای خون در استان نیز با افزایش چشمگیر ۵۴ درصدی از ۴۰ هزار واحد به بیش از ۶۲ هزار واحد در سال رسید که این ارقام بیانگر افزایش آگاهی عمومی، اعتماد مردم به مجموعه انتقال خون و همکاری گسترده رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی است.



سوری به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، میزان حضور مردم در مراکز اهدای خون آن‌قدر گسترده بود که این موضوع نشان‌دهنده فعالیت خوب رسانه‌ها و سرمایه اجتماعی عظیم مردم استان در کمک به همنوعان بود.



معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور هم گفت: لرستان موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص اهدای خون بانوان شده است که نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در ترویج فرهنگ اهدای خون داوطلبانه و کسب این موفقیت‌ها بی بدیل است.



میرزایی افزود: اگر موفقیتی نصیب سازمان انتقال خون در سطح کشور و به‌ویژه در استان لرستان شده است بخش بزرگی از آن را مدیون همکاری‌ها و تلاش‌های ارزشمند اصحاب رسانه هستیم که همواره در مسیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی پیشگام بوده‌اند.



وی با قدردانی از عملکرد مجموعه انتقال خون استان افزود: یکی از افتخارات بزرگ و قابل توجه استان لرستان این است که از سال گذشته تا به امروز بالاترین شاخص اهدای خون بانوان در کل کشور را به خود اختصاص داده است. این دستاورد نشان‌دهنده عمق فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی در این استان است و جای بسی تشکر و قدردانی دارد.