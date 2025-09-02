به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان رستم گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی و کنترل جاده به ۲ دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک افزود: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد این خودرو حامل ۳۰ راس گوسفند فاقد مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.