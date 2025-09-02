به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی حیدری در آستانه سالروز شهادت رئیسعلی دلواری در نشست با مسئولان برگزاری کنگره شهید رئیسعلی دلواری اظهار داشت: شهید رئیسعلی نماد وطن‌دوستی، اسلام‌خواهی، مبارزه با استعمار و استبداد است؛ کسی که با فتوای مراجع زمان خود پا به میدان نبرد با استعمار انگلیس گذاشت.

وی افزود: رئیسعلی متعلق به یک شهر و دیار نیست، بلکه متعلق به همه ایران است، زیرا او برای اسلام و ایران جنگید. بر همین اساس لازم است در کنار برگزاری مراسم بزرگداشت، تولید و انتشار آثار فرهنگی و هنری همچون سرود، کتاب، پویانمایی، پادپخش و تولیدات تصویری در دستور کار قرار گیرد، چرا که این‌گونه اقدامات اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

مدیرکل صداوسیمای استان گفت: همزمان با سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، برنامه‌های متنوعی در حوزه صدا، سیما، خبر و فضای مجازی برای معرفی شخصیت این سردار بزرگ و همرزمانش تولید و پخش خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی لازم انجام گرفته تا در روز‌های ۱۲ و ۱۳ شهریور با برقراری ارتباط زنده با شبکه‌های استانی و سراسری، مردم سراسر کشور با ابعاد شخصیتی رئیسعلی دلواری و علمای مبارز آن دوره آشنا شوند.

بخشدار دلوار هم گفت: آیین ویژه صد و دهمین سالروز شهادت رئیسعلی دلواری با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۲۰ در حسینیه سیدالشهدا دلوار برگزار خواهد شد.

عبدالرضا عالی‌پور افزود: چهارشنبه ۱۲ شهریور نیز برنامه‌های متنوعی از جمله غبارروبی مزار مادر شهید در روستای مَل گَپ، رونمایی از یادمان شهید رئیسعلی دلواری و همایش علمی ما و غرب برگزار می‌شود.