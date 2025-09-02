رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: زبان فارسی به‌واسطه پشتوانه ایمانی و انقلابی ملت ایران، توان آن را دارد که پیام مقاومت و همدردی با ملت فلسطین را به گوش جهانیان برساند.





غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی زبان فارسی گفت: زبان فارسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ابزار ارتباطی و ادبی نبوده، به رسانه‌ای برای انتقال ارزش‌ها، آرمان‌ها و پیام مقاومت تبدیل شده است.

حداد عادل با بیان اینکه این زبان می‌تواند با تکیه بر ایمان و باور انقلابی ملت ایران، پیام‌رسان مظلومیت ملت فلسطین باشد، افزود: فرهنگ و ادبیات فارسی همواره زبان عدالت‌خواهی، حقیقت‌جویی و ایستادگی در برابر ظلم بوده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه زبان فارسی از پشتوانه‌ای عمیق و معنوی برخوردار است، گفت: امروز هم این ظرفیت در زبان فارسی وجود دارد تا بازتاب‌دهنده صدای مقاومت و پیام همدلی با ملت فلسطین در جهان باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: زبان فارسی می‌تواند فراتر از مرزهای ایران، به زبان همبستگی ملت‌ها در برابر صهیونیسم تبدیل شود و نشان دهد که حقیقت حمایت، تنها در شعار خلاصه نمی‌شود و این همان جایگاهی است که انقلاب اسلامی برای زبان فارسی فراهم کرده است.