به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: ما افتخار می‌کنیم امروز میزبان خبرنگاران استان هستیم و این فرصت را غنیمت می‌دانیم تا از تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه آنان قدردانی کنیم.

او با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی و ارتباط شفاف میان مردم و مسئولان افزود: توسعه و پیشرفت پرشتاب زمانی محقق می‌شود که مردم احساس کنند رابطه‌ای نزدیک و صادقانه با نظام حکمرانی و خدمتگزاران خود دارند، این شفافیت و تعامل، امید و اعتماد عمومی را افزایش داده و رضایتمندی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت منافع مشترک در جامعه تصریح کرد: همه گروه‌ها اعم از مسئولان، نهاد‌های مدنی و مردم باید خود را در اداره امور و منافع کشور سهیم بدانند، زیرا که احساس بی‌نصیب بودن از منافع، مانع مشارکت و همکاری خواهد شد.

ملانوری شمسی، تقویت وفاق ملی و تعامل را لازمه توسعه دانست و گفت: وفاق ملی تنها محدود به مسئولان نیست بلکه باید در میان همه اقشار جامعه شکل گیرد و این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش جدی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جامعه اظهار داشت: خبرنگاران روایتگران حقیقت و واقعیت‌ها هستند؛ آنها با حضور مستمر و فعال در صحنه، باید روایتی درست، دقیق و ماندگار از مسائل امروز برای نسل‌های آینده ارائه دهند.

استاندار همدان تصریح کرد: حمایت از خبرنگاران، به معنای حمایت از حقیقت و واقعیت است و رسانه‌ها باید جامعه را از تاریکی به سمت روشنایی و آگاهی هدایت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این مراسم گفت: هم‌اکنون در استان ۲۱۰ رسانه عمومی و تخصصی فعالیت دارند که شامل ۱۴۸ رسانه مکتوب در قالب روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و مجله و همچنین ۸۹ پایگاه خبری است.

جوادی افزود: اهمیت خبر و رسانه در جامعه با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی باید بیشتر مورد توجه باشد و امروز نقش رسانه‌ها در برابر ترویج اطلاعات و محتوای نادرست دشمنان، پررنگ‌تر از همیشه است.

او بر اعتمادسازی رسانه‌ها با مردم تاکید کرد و گفت: انتقال درست، دقیق و به‌موقع اخبار، اعتماد عمومی را افزایش داده و به دنبال آن نشاط اجتماعی، امید، وحدت و همدلی در جامعه شکل می‌گیرد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان هم با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲ شهید رسانه در جنگ ۱۲ روزه، شهید صارمی و سایر شهدای رسانه گفت: خبرنگاران حافظان لحظات کوشش، فداکاری، پیشرفت و توسعه و پلی میان مردم و مسئولان برای بیان دغدغه‌هایشان هستند.

رضا زنداسرار، نقش رسانه‌ها را روشنگری و بیان حقیقت‌ها دانست و گفت: رسانه‌ها آیینه شفاف جامعه‌اند و در کنار مردم و برای مردم فعالیت می‌کنند.

او همچنین تقویت رسانه‌ها را لازمه پایداری و توسعه جامعه عنوان کرد.

در پایان این مراسم، از پوستر جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه رونمایی شد.

در این مراسم از همکاران خبرنگار استان در عرصه های مختلف قدردانی شد که از «معاونت خبر صدا و سیمای مرکز همدان» از «فرشته درهم فروش» به عنوان دارنده عنوان برتر ملی و بین المللی در بخش مستند تجلیل شد.