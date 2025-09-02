سه شرکت دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و یک برگزیده جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به مرحله نیمه‌نهایی سومین دوره مسابقات نوآوری فناوری آینده سوسانگ چین «BRICS» راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سومین دوره مسابقات نوآوری فناوری آینده سوسانگ چین «BRICS» با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه علم، فناوری و نوآوری، و توسعه فناوری‌های صنعتی آینده در شهر شیامن چین برگزار خواهد شد. فراخوان این رویداد فروردین‌ماه سال جاری منتشر شد و برگزیدگان نهایی آبان ماه سال جاری (اکتبر ۲۰۲۵) اعلام می‌شوند.

این مسابقات که در زمینه‌های فناوری اطلاعات آینده، مواد آینده و سلامت آینده برگزار می‌شود، بستری مناسب برای ارائه و ارزیابی طرح‌های نوآورانه با قابلیت عرضه به بازار‌های بین‌المللی است. با توجه به عضویت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در شبکه کمیته مشاورین بین‌المللی پارک نوآوری بریکس چین و همکاری‌های گسترده با انجمن تبادلات بین‌المللی پکن و بریکس، تدابیر ویژه‌ای جهت حمایت از شرکت‌های واجد شرایط جهت حضور در این رقابت اندیشیده شد.

پس از شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستعد شهرک از سوی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌الملل شهرک و حضور آنها در کنار صد‌ها شرکت‌کننده رویداد، در نهایت ۱۸۳ شرکت به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند که چهار شرکت «سام تک سرام توسعه نگر»، «پایدار کشت هوش خاورمیانه» و «درصا» از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت «واقعیت ترکیبی ارس» از برگزیدگان جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در بین آن‌ها حضور دارند.

در مرحله بعد، ۲۰ شرکت به مرحله نهایی راه یافته و به شهر شیامن چین دعوت خواهند شد. پس از ارزیابی نهایی، ۸ شرکت به‌عنوان برگزیدگان نهایی معرفی می‌شوند. نتایج داوری مرحله نیمه‌نهایی در روز‌های آینده اعلام شده و فینالیست‌های رویداد مشخص خواهند شد.

داوری مرحله نیمه‌نهایی توسط تیمی متشکل از نمایندگان کشور‌های چین، ایران و روسیه انجام شد که مژگان یزدیان‌پور، مدیر گروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به‌عنوان نماینده ایرانی در بین آنها حضور داشت. از جمله شاخص‌های داوری در ارزیابی طرح‌ها می‌توان به ترکیب تیم شرکت، سطح نوآوری و دستاورد‌های فناورانه، قابلیت عرضه در بازار و بازارسنجی، برنامه مالی مدون و برنامه حضور در چین اشاره کرد.

علاوه بر دریافت نقدی جوایز به برترین‌ها، طرح‌های برجسته راه یافته به مسابقه برای اجرا در پارک انکوباسیون نوآوری علم و فناوری چین-بریکس در شهر شیامن پشتیبانی خواهند شد و به ایجاد یک اکوسیستم نوآوری جهانی پویا کمک می‌کنند.