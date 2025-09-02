به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بااشاره به اینکه ۳۰۰واحد گلخانه‌ای با بیش از ۸۱ هکتار مساحت در استان مشغول به تولید هستند گفت: کاهش مصرف ۱۰ برابری آب و نیز استفاده بهینه از منابع خاکی، مهمترین هدف فعالیت‌های این واحدهاست.

وی افزود:در سال ۱۴۰۳، ۱۸ واحد به مساحت ۴ هکتار به بهره برداری رسیده و ۱۹ واحد به مساحت ۵/۵ هکتار برای اخذ تسهیلات بانکی معرفی شده است که ۲۰ مورد در دست احداث به مساحت ۶/۵ هکتاراست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: گل شاخه بریده بیش از ۲ میلیون شاخه، گل و گیاهان زینتی ۳میلیون گلدان، خیار ۱۲ هزار تن، گوجه فرنگی ۲ هزار تن، توت فرنگی ۴۳۰ تن، گیاهان دارویی ۱۹۰ تن، میوه‌های درختی ۱۰۰ تن، نشا سبزی و صیفی ۲۶ میلیون بوته، نشا گیاهان دارویی ۲ میلیون بوته، انواع نهال و پایه رویشی ۳ میلیون اصله، فلفل ۱۶۰ تن محصولات تولیدی واحد‌های گلخانه آذر بایجان غربی به شمار می‌روند.

وی افزود: محدودیت منابع اجازه توسعه اراضی در عرصه‌های باز را نمی‌دهد و برای اینکه بتوان با روش‌های نوین آبیاری با مصرف آب کم تولید افزایش یابد باید تولید گلخانه‌ای توسعه یابد.

جعفری گفت: در کنار بحث توسعه گلخانه ها، استفاده از تجهیزات پیشرفته و تبدیل گلخانه‌های سنتی به مدرن، استفاده از روش‌های کشت بدون خاک، مخصوصا استفاده از سیستم‌های محلول رسانی چرخشی برای بهینه کردن مصرب آب و استفاده از سیستم کنترل هوشمند اقلیم و سیستم تغذیه هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی در گلخانه نیز از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان می‌باشد.

وی افزود:آنچه که امروز با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی نیاز این استان به شمار می‌رود، افزایش بهره وری از آب و خاک در کنار ارتقای کیفیت تولید است.

گلخانه یکی از راه حل‌های مدرن برای مبارزه با سرما، گرما و کم آبی می‌باشد و در بسیاری از کشور‌های قطبی یا کشور‌های استوایی که دارای آب و هوای سرد یا گرم هستند و یا با مشکل کم آبی رو به رو هستند، احداث گلخانه می‌تواند بهترین گزینه برای تولید میوه و سبزیجات در این مناطق باشد.

کشت در محیط‌های گلخانه علاوه براینکه بهره وری مصرف آب را افزایش می‌دهد نقش مهمی در افزایش محصول در واحد سطح دارد.