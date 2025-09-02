به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:فصل دوم کاوش در گذر کمر زرین اصفهان با همت گروه ۴۵ نفر از پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه هنر اصفهان از ۲۶ مرداد آغاز شد و سکه‌های کشف شده احتمال وجود یک تجارتخانه مهم در این منطقه را تقویت کرده است.

امیر کرم‌زاده افزود: بیشتر این سکه‌ها مربوط به دوره‌های اسلامی و تکه‌های کاشی‌ها مربوط به ۷۰۰ سال پیش، اما برای تعیین دقیق قدمت آنها، نیاز به پاک‌سازی و بررسی در محیط‌های آزمایشگاهی است.

وی اضافه کرد: مجوز کاوش فصل دوم گذر کمر زرین برای ادامه تا عمق ۶ متری به مدت یک ماه دیگر تمدید شده و این منطقه قرار است به گنجینه باز شهری (مکانی برای معرفی یافته‌ها و داده‌های مهم باستان شناسی) تبدیل شود.

یاسر جبلی از سرپرستان گروه کاوش گذر کمرزرین اصفهان هم گفت: با توجه به آثارکشف شده (سفال‌ها و تکه‌های کاشی و شیشه) دست کم از دوره ایلخانی، تیموری صفویه و قاجار، شواهدی در این منطقه داریم و کاوش فضای معماری ادامه می‌یابد.

گذر تاریخی کمر زرین در یکی از کهن‌ترین نقاط اصفهان و در نزدیک مسجدجامع این شهر قرار دارد. دو سال پیش، عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین به تخریب لایه‌های باستانی و مشهود شدن شواهدی از دو سازه معماری منجر و به این ترتیب این کار، متوقف و عملیات باستان‌شناسی شهری با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و دانشگاه هنر از حدود دو سال پیش آغاز شد.

تاکنون در یک فصل کاوش باستان شناسی گذر کمرزرین، آثاری همچون یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متأخر اسلامی، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک سنگاب کشف شده است.