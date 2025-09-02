به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در گفت‌وگوی ویژه خبری با صداوسیمای مرکز مازندران، از فعالیت ۴۳ مرکز مشاوره انتخاب رشته با حضور ۱۵۰ مشاور متخصص در سراسر استان خبر داد.

محمود تنها بر توسعه عدالت آموزشی و توجه ویژه به ارتقای کیفیت در حوزه علوم انسانی تأکید کرد.

وی با تبریک به رتبه‌های برتر کنکور سراسری از جمله جواد عبدیان و سید محمدرضا موسوی، موفقیت‌های دانش‌آموزان استان را حاصل تلاش مستمر آنان، معلمان و خانواده‌ها دانست.

معاون آموزش و پرورش مازندران انتخاب رشته را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرده و سه معیار «استعداد»، «علاقه» و «آینده شغلی» را شاخص‌های کلیدی در این فرآیند برشمرد.

وی تأکید کرد که دانش‌آموز باید محور اصلی تصمیم‌گیری باشد و خانواده‌ها نیز نقش حمایت‌گر و مشورت‌دهنده داشته باشند.

معاون آموزش و پرورش مازندران همچنین با اشاره به اهمیت سلامت روان داوطلبان، توصیه کرد دانش‌آموزان با امید و برنامه‌ریزی به آینده نگاه کنند.

دانش‌آموزان داوطلب کنکور سراسری از امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور فرصت دارند انتخاب رشته خود را نهایی کنند.