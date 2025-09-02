شماری از زنان مشهور انگلیس در نامه سرگشاده‌ای نوشتند که سیاستمداران راست‌گرا از پخش شایعات و اخبار دروغ مبنی بر خشونت پناهندگان علیه زنان، برای دامن زدن به نفرت و تفرقه سوء‌استفاده می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، شماری از زنان مشهور انگلیس در نامه سرگشاده‌ای نوشتند که سیاستمداران راست‌گرا و افراد و گروه‌های بیگانه‌ستیز در این کشور، از پخش شایعات و اخبار دروغ مبنی بر خشونت پناهندگان علیه زنان، برای دامن زدن به نفرت و تفرقه سوء‌استفاده می‌کنند.

این زنان در نامه خود از راست‌گرایان انگلیس خواسته‌اند ارتباط ساختگی مهاجرت را با سوء‌استفاده جنسی از زنان پایان دهند.

زنان سرشناس انگلیسی از جمله شخصیت‌های فرهنگی، فعالان اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر با امضای نامه‌ای از تلاش‌های جناح راست برای ارتباط دادن خشونت جنسی در انگلیس به پناهجویان انتقاد کردند. شماری از این زنان، هنرمند، نوازنده، فعال حقوق بشر و نماینده مجلس این کشورند.

در نامه زنان مشهور انگلیس که به رسانه‌ها ارسال شده آمده است: ما دروغ‌های نژادپرستانه راستگرای افراطی در مورد حمایت از زنان و دختران را رد می‌کنیم. آنان مدافع زنان نیستند و از خشونت علیه زنان برای دامن زدن به نفرت و تفرقه سوء استفاده می‌کنند.

افراد، گروه‌ها، رسانه‌ها و سیاستمداران انگلیسی در ماه‌های اخیر، بیگانه ستیزی و ضدیت با پناهندگان و مهاجران را به شدت افزایش داده‌اند و در برابر محل‌های اقامت پناهجویان در این کشور، تظاهرات و به آنها حمله می‌کنند.

راست‌گرایان افراطی در انگلیس، همچون نژادپرستان در دیگر کشور‌های غربی، برای جلب دیگر همفکران خود، شایعاتی مبنی بر تعرض جنسی مهاجران و پناهندگان به دختران انگلیسی می‌سازند و سپس این ادعا‌های دروغ را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های راستگرا به طور گسترده‌ای منتشر می‌کنند.

روزنامه گاردین در این باره نوشت نایجل فاراژ، رهبر حزب رفورم بریتانیا از افرادی است که تلاش کرده است تا سیاست‌های مهاجرتی دولت را به افزایش جرایم جنسی مرتبط کند.

رابرت جنریک، وزیر دادگستری در دولت سایه، که در تظاهرات در برابر محل‌های محل اقامت موقت پناهجویان نیز شرکت می‌کند، در ماه گذشته میلادی گفت پناهجویان با "نگرش‌های قرون وسطایی" به بریتانیا می‌آیند و او برای امنیت سه دختر خردسال خود می‌ترسد.

در نامه زنان برجسته انگلیسی که با هماهنگی سازمان "ایستادگی در برابر نژادپرستی" آماده شده، آمده است: "خشونت علیه زنان و دختران یک موضوع جدی و فوری است، اما هرگز توسط افرادی مانند نایجل فاراژ و رابرت جنریک که پناهندگان، مسلمانان و مهاجران را هدف قرار می‌دهند، حل نخواهد شد".

به نوشته گاردین، در نامه این زنان آمده است:" هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد افرادی که به دنبال پناهندگی‌اند بیش‌تر مرتکب اعمال خشونت‌آمیز جنسی می‌شوند و بسیاری از آنان خود بازماندگان خشونت، جنگ و آزار و اذیت‌اند. سرزنش آنان، تمرکز را از رسیدگی به علل ریشه‌ای آزار و اذیت و پاسخگویی مسئولین واقعی منحرف می‌کند. "

در این نامه، جناح راست افراطی متهم به سوء‌استفاده از دروغ‌ها و انتشار اطلاعات نادرست برای بسیج تظاهرات در خارج از محل‌های اسکان پناهندگان - از جمله زنان و کودکان - می‌شود، اقدامی که به نوشته این زنان مشهور، هیچ کمکی به ایمن‌تر کردن زنان نمی‌کند.

به نوشته گاردین، آمار پلیس انگلیس نشان می‌دهد از هر پنج نفری که در شورش‌های راستگرایان افراطی سال گذشته در شهر‌های این کشور دستگیر شده‌اند، دو نفر به دلیل آزار خانگی به پلیس گزارش شده‌اند.

در نامه زنان مشهور انگلیس آمده است: حقیقت این است که خشونت جنسی در سراسر جامعه رایج است و غالباً توسط صاحبان قدرت نادیده گرفته می‌شود. خدمات عمومی برای زنان، کودکان، قربانیان و بازماندگان به حداقل رسیده است و بسیاری از خشونت‌های علیه دختران و زنان انگلیسی، بدون پیگری و اجرای عدالت، رها شده‌اند و این رویکرد موجب افزایش آزار و خشونت علیه زنان شده است.

گروه‌های راست افراطی و ضد مهاجران و مسلمانان در انگلیس در حالی مهاجران را عامل عامل خشونت و آزار زنان در این کشور معرفی می‌کنند که بر اساس گزارش‌های نهاد ناظر بر پلیس انگلیس تاکنون فقط ده‌ها نفر از افراد پلیس این کشور به جرم تجاوز و آزار جنسی زنان از جمله همکاران زن محکوم شده‌اند که بارز‌ترین آنان وین کوزنز افسر پلیس انگلیس است که پس از ربودن سارا اورارد به او تجاوز کرد و سپس او را به قتل رساند و جسد او را در پارک جنگلی خارج از لندن پنهان ساخت