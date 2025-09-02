پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملایر از خدماترسانی درمانگاه تخصصی آنکولوژی بیمارستان مهر ملایر به بیماران سرطانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ستان همدان، علیرضا بهزادی افزود: تزریق دارو در جلسات شیمی درمانی بهصورت رایگان انجام میشود و مراجعین بجز هزینه ویزیت با تعرفه دولتی و دارو، هزینه دیگری ندارند.
او با بیان اینکه بیماران برای دریافت خدمات میتوانند یکشنبه تا چهارشنبه با حضور دو پزشک متخصص آنکولوژی به مرکز مراجعه داشته باشند، تصریح کرد: داروهای شیمی درمانی در مرکز موجود است و نیاز به مراجعه به مرکز استان یا سایر شهرها نیست.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملایر گفت: مراجعین میتوانند با مراجعه به درمانگاه بیمارستان مهر ویزیت و اقدامات درمانی خود را انجام دهند و بجز بیماران سرطان خون و مغز استخوان سایر بیماران پذیرش میشوند.
علیرضا بهزادی از خدماترسانی درمانگاه تخصصی آنکولوژی بیمارستان مهر ملایر با بیان اینکه مرکز غربالگری سرطان در بیمارستان مهر فعال است و مواردی نظیر غربالگری تیرویید، ماموگرافی، آندوسکوپی، کولونوسکوپی و کولپوسکوپی برای بیماران انجام میشود، گفت: ما بر این باوریم که تلاش برای پیشگیریهای لازم به دلیل جلوگیری از گسترش سرطان یکی از ارکان اساسی ایجاد جامعهای پویا و سالم است.
او تصریح کرد: بر همین اساس علاوه بر ارائه خدمات درمانی، برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی نیز به جهت افزایش آگاهی عمومی در دستور کار شبکه بهداشت و درمان ملایر قرار دارد.