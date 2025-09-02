به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته مصطفی خزاعی از ۷۵ حلقه چاه آب آشامیدنی این شهرستان ۳۶ هزار انشعاب آب وجود دارد و در صورت رعایت صرفه جویی نیازی به حفر چاه جدید نداریم.

او از انجام مطالعات اتصال فاضلاب روستای گردشگری ملحمدره به شبکه خبر داد و گفت: اعتبار مورد نیاز این طرح امسال تأمین شده و در چند ماه آینده مشکل این روستا رفع خواهد شد.

خزاعی تأکید کرد: در شهرستان اسدآباد ۷۸ واحد صنفی ماشین شویی وجود دارد که انشعاب ۸ واحد به دلیل تخلف قطع و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.